Ostalb | Sonntag, 07. Oktober 2018 Sonntag, 07. Oktober 2018

Waldstettens schönste Gärten

Galerie (10 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Zur Preisverleihung des diesjährigen Blumenschmuckwettbewerbs hatte die Gemeinde alle Preisträger und die Bürgerschaft am Sonntag Nachmittag in die Waldstetter Stuifenhalle eingeladen.

Blumen und Sträucher in den Vorgärten und Gärten, Blumenschmuck in Kästen und Rabatten: Waldstetten sei eine blühende Gemeinde im wahrsten Sinne des Worts, so Martin Mager. Blühende Blumen und Pflanzen ließen die Menschen zur Ruhe kommen und tragen so zur Erholung bei, schenken dem Gärtner Freude und verursachen ein Gefühl der Dankbarkeit gegenüber der Natur. Was sonst noch gesagt wurde und wer die Preisträger sind steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 23 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!