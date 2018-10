Ostalb | Sonntag, 07. Oktober 2018 Sonntag, 07. Oktober 2018

Zahlreiche Besucher beim vierten Mögglinger Herbstmarkt

Fotos: nb

Bei schönstem Spätsommerwetter fand am Sonntag der vierte Mögglinger Herbstmarkt statt. Und es waren viele Mögglinger und auch Bürger aus den umliegenden Kommunen, die größtenteils zu Fuß oder mit dem Fahrrad kamen und gemütlich durch die Schul– und Kirchstraße und über den Marktplatz bummelten.

Es fehlte an nichts und natürlich war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Die Mitausrichter des Herbstmarktes, die Mögglinger Bürger für Naturschutz und Umweltschutz unterm Rosenstein, zeigten, was sich aus heimischen Äpfeln Schmackhaftes zaubern lässt. Und erstmals wurde auch der Apfelschältmeister gekürt. Was es damit auf sich hat und was sonst alles geboten wurde, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

