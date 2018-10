Kultur | Montag, 08. Oktober 2018 Montag, 08. Oktober 2018

Don Mclean im Stadtgarten

Galerie (2 Bilder)

Fotos: gbr

Ein Mann mit prägnanter Tenorstimme, der alleine auf der Bühne steht und sich selbst mit der Gitarre begleitet. So sah das Cover auf seiner legendären Debüt-​Scheibe „Tapestry“ aus – und so hatte sich wohl mancher den Auftritt am Samstag vorgestellt.

Don Mc Lean hat aber allen gezeigt, dass er den Blues und den Rock’n’ Roll so beherrscht wie die nachdenklichen Töne. Eröffnet wurde der Abend vom Texaner Jarrod Dickenson und seiner Frau, die mit Country-​Balladen auf das einstimmten, was im Hauptteil des Programms folgen würde.Zwar sind in den USA die Genre-​Grenzen bei Liedermachern wie Kris Kristofferson , Jim Croce, Willie Nelson oder James Taylor fließend, aber Don Mc Lean würde wohl niemand auf Anhieb als Country-​Sänger bezeichnen. Kann er aber sein – und das sogar extrem gut.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 32 Sekunden.

