Blaulicht | Montag, 08. Oktober 2018 Montag, 08. Oktober 2018

Feuerwehr Gmünd: Ab sofort mit einer der modernsten Drehleitern im Land

Galerie (5 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Die 1831 gegründete Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd gehört zu den ältesten im Land.Darauf kann sie stolz sein. Stolz können die Feuerwehrleute der Stauferstadt auch über eine der modernsten Drehleitern im Land sein, die jetzt in Dienst gestellt wurde.

Nur ganz wenige dieser erst vor wenigen Monaten präsentierten neuen Drehleiter-​Generation des Herstellers Rosenbauer/​Metz Aerials sind bislang ausgeliefert. Dieser Typ LA-​XS. (im Rahmen der Fahrzeugnorm DLA K) ist aktuell das modernste Leiterfahrzeug der in Karlsruhe beheimateten Traditionsfirma, die sich in dieser Sparte mit Magirus (Ulm) weltweit ein Kopf-​an-​Kopf-​Rennen um die Gunst der Feuerwehren liefert. Eine Drehleiter ist nicht irgendein Feuerwehrauto, sondern sozusagen die „Diva“ im Fuhrpark einer jeden größeren Feuerwehr. Sie dient vor allem der Rettung von Menschenleben, aber auch dem „Luftangriff“ bei Brandeinsätzen. Allein die Berufsfeuerwehr Frankfurt hat bei Rosenbauer gleich zehn Stück der LA-​XSbestellt. In den Auftragsbüchern hatten die Gmünder die Nase vorn. MitEuro ist dieser Neuzugang das bislang teuerste Fahrzeug in der Geschichte der Feuerwehr Gmünd. Bei der feierlichen Indienststellung waren sich jedoch alle Festredner einig, dass diese Summe keine Rolle spielen dürfe, wenn es gelte, Menschenleben zu retten und den Mitgliedern der Feuerwehr ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten. Die Rems-​Zeitung stellt den Neuzugang in ihrer Ausgabe am Dienstag ausführlich vor.

