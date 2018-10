Sport | Montag, 08. Oktober 2018 Montag, 08. Oktober 2018

TSB Gmünd mit zweitem Heimsieg in Folge

Foto: Zimmermann

Die Handballer des TSB Gmünd haben die Englische Woche mit dem zweiten Heimsieg in Folge erfolgreich abgeschlossen. Gegen den ebenfalls aus der Oberliga abgestiegenen TSV Deizisau hat sich die Mannschaft von Trainer Stefan Klaus verdient mit 32 : 29 ( 16 : 13 ) durchgesetzt, wodurch der Tabellendritte ungeschlagen bleibt.

0

Die TSV-​Defensive nahm von Anfang an den Gmünder Spielmacher Aaron Fröhlich in Manndeckung, doch der TSB-​Angriff fand trotzdem immer wieder die richtigen Lösungen und kam regelmäßig erfolgreich zum Abschluss. Weil aber auf der anderen Seite die Abwehr dem gegnerischen Rückraum zu viel Freiräume anbot, blieb der TSV Deizisau dran und stand es nach knapp 24 Minuten 13 : 13 . Ein starker Schlussspurt und drei Tore in Folge durch Sos und Aaron Fröhlich ( 2 ) bescherten dann jedoch dem TSB einen Drei-​Tore-​Vorsprung zur Halbzeit. (Alexander Vogt)











Vier Tage nach dem-Derbyerfolg gegen die HSG Winzingen/​Wißgoldingen/​Donzdorf in der voll besetzten Großsporthalle waren die Gmünder Handballer erneut daheim gefordert. Der wie der TSB am Ende der vergangenen Saison aus der Oberliga Baden-​Württemberg abgestiegene TSV Deizisau stellte erneut eine ernstzunehmende Bewährungsprobe dar. Der TSB machte in der Anfangsphase einen ausgeruhten und frischen Eindruck und ging durch einen Doppelpack von Dominik Sos nach viereinhalb Minuten mitin Führung. Dass die Gäste erst nach knapp sechs Minuten zu ihrem ersten Treffer kamen, war Sebastian Fabian zu verdanken, der mit einem gehaltenen Siebenmeter in die Partie startete und danach gleich fünf weitere Paraden zeigte.

