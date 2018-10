Blaulicht | Dienstag, 09. Oktober 2018 Dienstag, 09. Oktober 2018

Sonntag, 14 . Oktober: Tag der Feuerwehr in Schwäbisch Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

Jede Menge Information und Aktion rund um das Thema Feuerwehr gibt es am Sonntag, 14 . Oktober, in Schwäbisch Gmünd. Die Freiwillige Feuerwehr der Stauferstadt lädt ein zum Tag der Feuerwehr.

11

11

14

Schauplatz ist rund und im Feuerwehrhaus Florian am Sebaldplatz. Beginn ist umUhr. Nahezu halbstündlich gibt es spannende und interessante Vorführungen. Höhepunkte dürfte umundUhr der Catwalk sein: Bei einer „Modenschau“ der ganz besonderen Art werden die unterschiedlichsten Uniformen und Schutzausrüstungen der Feuerwehrleute präsentiert. Auch eine Fahrzeug– und Geräteausstellung wird es geben. Eine ideale Gelegenheit auch für interessierte Jugendliche und/​oder auch ältere „Ouereinsteiger“, um sich über eine eventuelle aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr zu informieren. Mehr dazu am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 29 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!