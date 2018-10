Blaulicht | Dienstag, 09. Oktober 2018 Dienstag, 09. Oktober 2018

Aggressiver Radfahrer gesucht

Galerie (1 Bild)

Kurz vor 22 . 30 Uhr am Montagabend befuhr ein 55 -​Jähriger mit seinem Pkw die Landesstraße 1157 in Fahrtrichtung Iggingen. Vor ihm fuhr ein unbekannter Radfahrer, der offenbar bewusst provokativ vor dem Fahrzeug des 55 -​Jährigen herfuhr und auch ein Vorbeifahren verhinderte. Der Radler kam nun alleinbeteiligt nach rechts in den Grünstreifen und fiel vom Rad.

Als der-​Jährige daraufhin an ihm vorbeifahren wollte, trat der Unbekannte mit dem Fuß gegen den Pkw und schlug gegen den Türholm. Nun hielt der-​Jährige sein Fahrzeug an und sprach den Mann auf sein Verhalten an. Dieser beleidigte den Pkw-​Lenker, zückte ein Messer und ging wohl in drohender Haltung auf den-​Jährigen zu. Der-​Jährige setzte sich daraufhin wieder in sein Fahrzeug. Der Fahrer eines Pkw Audi, der auf den Vorfall aufmerksam geworden war, hielt seinen Pkw an und die beiden Autofahren sprachen kurz miteinander. In dieser Zeit fuhr der Radler davon. Der Radfahrer ist ca.Jahre alt, auffallend klein (ca.biscm), sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent . Bekleidet war er mit dunkler Oberbekleidung, einem weißen T-​Shirt und einer Basecap mit der Aufschrift NY. Auffallend an ihm ist seine moderne Brille mit schwarzem Rahmen und Obersteg. Das von ihm mitgeführte Rad ist ein goldfarbenes Damenrad aus dener Jahren mit Hochlenker. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, dabei insbesondere den Audi-​Fahrer, sich unter Tel.:/​zu melden.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 57 Sekunden.

