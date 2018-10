Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 09. Oktober 2018 Dienstag, 09. Oktober 2018

Himmelsgarten: Himmlische Vorfreude auf das Gartenschaujahr 2019

Foto: Heino Schütte

Nicht nur im Remstal selbst, sondern auch auf der Höhe im beliebten Landschafts– und Familienpark bei Wetzgau mit seinem Aussichtsturm Himmelsstürmer herrscht himmlische Vorfreude auf die Remstal-​Gartenschau 2019 . Aus dem Himmelsgarten gibt’s einige Neuigkeiten zu berichten.

Im Rahmen einer ehrenamtlichen Bürgerschaftsaktion wurden im Himmelsgarten jetzt sage und schreibe 16000 Blumenzwiebeln gepflanzt. Der Park soll damit bereits im Frühjahr 2019 so richtig aufblühen. Auch eine große Dahlienschau ist dort geplant. Vier große Lavendelfelder sind auch schon angelegt. Was sich im Himmelsgarten sonst noch alles zum bevorstehenden Gartenschaujahr entwickelt, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



