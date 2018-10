Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 09. Oktober 2018 Dienstag, 09. Oktober 2018

Mittwoch im Gemeinderat: Verkehrskonzept „Ums Stöckle“ steht im Blickpunkt

Foto: Heino Schütte

Das nicht unumstrittene verkehrstechnische Neuordnungskonzept „Ums Stöckle“ für die südliche Kernstadt (unser Bild) steht am Mittwoch auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Es ist nun auch eng verknüpft mit einem Ausbau des Glocke-​Kreisels.

„Ums Stöckle“ verfolgt die Idee, die stauträchtigen Verkehrsknoten im Bereich des Vierecks Klösterle-​, Untere Zeiselberg-​, Sebaldstraße und Sebaldplatz zu entwirren — bis hin zu einem Wegfall der Ampelanlagen auf der Trasse Klösterle-​/​Königsturmstraße. Dies soll mit Hilfe eines umfassenden Einbahnstraßen-​Ringsystems umgesetzt werden.Kritiker warnen jedoch davor, dass dadurch die Verkehrsprobleme doch nur an die benachbarten, eh schon täglich verstopften Straßenknoten wie Waldstetter Brücke oder Glocke-​Kreisel verlagert werden. Begleitend soll nun auch der Glocke-​Kreisverkehr ausgebaut werden. Zunächst geht es am Mittwoch im Gemeinderat (BeginnUhr im Rathaus) um Formulierung und Einreichung eines Zuschussantrags. Mehr zum Thema am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

