Churchnight: Nicht „Halloween“, sondern Reformationstag

Während viele Kinder und Jugendliche allerorten als „Schreckgespenster“ durch die Nacht zogen und an Haustüren Süßigkeiten einforderten, besannen sich andere vor und in der evangelischen Kirche in Gschwend darauf, dass hierzulande der 31 . Oktober nicht in erster Linie „Halloween“ ist, sondern der Reformationstag.

Denn am Abend vor Allerheiligen, so wurde es überliefert, hat Martin Luther durch den Anschlag seinerThesen an der Kirchentür in Wittenberg annomassive Kritik an der katholischen Kirche geübt. Seine Worte fielen vielerorts auf fruchtbaren Boden, so dass die Zahl der „Prostestanten“ immer größer wurde. Mehr zum Thema steht in der Rems-​Zeitung vom. November.

