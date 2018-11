Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 01. November 2018 Donnerstag, 01. November 2018

„Geisterfahrer“ sitzen manchmal auch auf dem Fahrrad

„Geisterfahrer“ gibt es nicht nur auf Autobahnen oder den vierspurigen Bundesstraßen. Sie sitzen manchmal auch auf dem Fahrradsattel und machen Innenstädte im wahrsten Sinne des Wortes unsicher. Zum Beispiel in der „Unterwelt“ des Glocke-​Kreisels, wo angesichts der unübersichtlichen Situation im Tunnel ein Ignorieren der Richtungsfahrbahnen sehr gefährlich sein kann.

An „Halloween“ mag sich in Gmünd der eine oder andere Spaßvogel als Geist verkleidet aufs Fahrrad gesetzt haben. Aber obwohl am Mittwoch „Halloween“ gefeiert wurde, geht es hier nicht um diese Art von Geisterfahrern. Vielmehr nahm die „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Baden-​Württemberg“ diesen Tag nur zum Anlass, um auf ein ganzjähriges Anliegen aufmerksam zu machen. Um was es konkret geht, wird in der Rems-​Zeitung vom. November erläutert.

