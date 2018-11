Ostalb | Donnerstag, 01. November 2018 Donnerstag, 01. November 2018

Jetzt ist es höchste Zeit für die Schutzimpfung gegen Grippe

Galerie (1 Bild)

Grafik: RKI, Foto: AOK-​Mediendienst

Zum Jahresende ist wie jedes Jahr wieder mit einer Grippewelle zu rechnen. Die letzte fiel landesweit sehr heftig aus. Auch im Ostalbkreis gab es viele Grippefälle. Dr. Janela Werle, die kommissarische Leiterin des Geschäftsbereichs Gesundheit im Landratsamt, berichtet von 687 Fällen, die dem Gesundheitsamt gemeldet wurden.

2018

2018

2019

14

Für die kommende Grippesaison hat die Ständige Impfkommission (STIKO) im Robert-​Koch-​Institut einen Vierfach-​Impfstoff empfohlen. Bereits im Aprilfolgte der Gemeinsame Bundesausschuss der STIKO-​Empfehlung und änderte die Schutzimpfungs-​Richtlinien insofern, dass ab der Impfsaison/​der Vierfachimpfstoff – mit der jeweils aktuellen, von der WHO empfohlenen Wirkstoffkombination – zu verwenden ist. Da es rundTage dauert, bis der Körper nach der Impfung Antikörper bildet, raten Experten, sich vor der nächsten Grippewelle, also jetzt, impfen zu lassen. Was Gesundheitsamt und Krankenkassen in punkto Grippeimpfung empfehlen, können Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung lesen.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 35 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!