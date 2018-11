Sport | Donnerstag, 01. November 2018 Donnerstag, 01. November 2018

TSV Alfdorf/​Lorch kassiert empfindliche Pleite gegen Schlusslicht Altensteig

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

Mit den erhofften Punkten vier und fünf aus den vergangenen drei Partien ist es nichts geworden für den Handball-​Württembergligisten TSV Alfdorf/​Lorch. gegen den Tabellenletzten, dem TSV Altensteig, hat die Mannschaft von Daniel Wieczorek eine empfindliche 22 : 28 ( 11 : 12 )-Niederlage einstecken müssen.

Nach zehn Minuten in dieser Partie standen eigentlich alle Zeichen auf Sieg für den TSV. Das Selbstbewusstsein mit den drei Punkten aus den vergangenen beiden Partien war spürbar – auch auf den Rängen der Schäfersfeldhalle in Lorch. Die Gäste kamen überhaupt nicht in die Partie und drohten nach wenigen Minuten ( 1 : 5 ) von der Wieczorek-​Sieben überrollt zu werden. Selbst eine Auszeit der Gäste brachte zunächst keine Sicherheit ins Spiel, in der zehnten Minute gelang Dovydas Kuodys erst der zweite Treffer. Dieser Kuodys hat den TSV nicht das letzte Mal eingeschenkt. Gegen den langen Rückraumakteur wusste sich dei Heim-​Sieben in der Folge kaum zu wehren. Auf elf Treffer kam er am Ende. Selbst in der 15 . Minute sah es noch gut aus für Alfdorf/​Lorch, man führte noch mit vier Toren ( 8 : 4 ). Doch irgendwie riss der Faden, bekamen die Gastgeber wieder zahlreiche einfache Gegentreffer am Kreis.







Den ausführlichen Spielbericht sowie die Stimmen zu dieser Partie lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



„Wir haben gut angefangen und unser Gegner schien bereits nach zehn Minuten mausetot. Dann lassen wir wie so oft zwei, drei Freie liegen und dann ist es uns wieder etwas weggelaufen“, war Wieczorek nach der Partie sichtlich geknickt.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 60 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!