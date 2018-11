Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 11. November 2018 Sonntag, 11. November 2018

Blaulichtorganisationen mit Gottesdienst gewürdigt

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

„Was ihr für meine geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan.“ Dieses Bibelzitat aus dem Matthäus-​Evangelium stand als Leitsatz über dem Blaulichtgottesdienst, der von den beiden Notfallseelsorgern Michael Gseller und Benedikt Maier am Sonntagabend im Heilig-​Kreuz-​Münster zelebriert wurde.

Frauen und Männern der verschiedenen Rettungsorganisationen trugen die Bedeutung von Polizei, Feuerwehr, THW, DRK, Maltesern, Bergwacht, KOD, Kriseninterventionsteam, DLRG, Rettungshundestaffel und Notärzten in den großen Kirchenraum: „Stell dir vor, es brennt, du bist verletzt, die wirst bedroht, du drohst zu ertrinken, ein Hochwasser kommt, du wirst vermisst, dein Leben ist bedroht, du bist in Not – und niemand kommt und hilft…“ Wie die Arbeit der Helferinnen und Helferin im Rahmen des Blaulichtgottesdienstes gewürdigt wurden, können Sie am Montag in der Rems-​Zeitung lesen.

