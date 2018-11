Ostalb | Sonntag, 11. November 2018 Sonntag, 11. November 2018

Schurzbügeln der Wäschgölten

Was am Aschermittwoch mit der Schurzwäsche endete, wurde am Sonntag, dem 11 . 11 . um 11 . 11 Uhr in der Gaststätte Rose ‚n‘ Stoi mit dem Schurzbügeln wieder ins Leben gerufen: die Faschingssaison der Waldstetter Wäschgölten.

Lauter fröhliche Gesichter sah man, nachdem Wäschgölten-​Präsident Martin Ehmann drei Startschüsse in die fünfte Jahreszeit gegeben hatte und endlich schallte wieder laut und deutlich „Wäschgölt ahoi“ durch die Gaststätte und darüber hinaus, hatte man sich doch in den vergangenen Monaten lediglich mit einem leisen und traurigen „W.A.“ begrüßt. Mehr über die traditionelle Veranstaltung steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

