Schwäbisch Gmünd | Montag, 12. November 2018 Montag, 12. November 2018

Ab Samstag gibt es Lose für den großen HGV-​Adventskalender

Galerie (3 Bilder)

Fotos: esc

Schon rund 200 Anfragen habe sie, nach den Losen für den Adventskalender am Rathaus, erzählt Simone Klaus vom HGV Schwäbisch Gmünd. Ab Samstag werden sie bei 35 Einzelhändlern des Handels– und Gewerbevereins verkauft.

Wie schon in den letzten vier Jahren haben die Beschäftigten der Vinzenz-​von-​Paul-​Werkstatt der Stiftung Haus Lindenhof die Kunstwerke für die Adventsaktion des HGV produziert, an denen die Lose angehängt werden. Dieses Jahr sind es große und kleine Engel aus Eichenholz. Sie wurden am Montag in der Werkstatt in Bettringen vorgestellt. Wer dabei war, und was die Zusammenarbeit mit dem HGV für die Beschäftigten in der Werkstatt bedeutet, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Rems-Zeitung, Redaktion.

Lesedauer: 27 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!