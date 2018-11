Sport | Montag, 12. November 2018 Montag, 12. November 2018

DJK Gmünd verliert beim Primus nach 2 : 0 -Führung

Die Volleyballerinnen der DJK Gmünd sind beim noch ungeschlagenen Tabellenführer VfB Ulm mit 2 : 0 nach Sätzen in Führung gegangen. Doch danach haben die Gastgeberinnen das Blatt noch wenden und sich am Ende mit 3 : 2 ( 16 : 25 , 21 : 25 , 25 : 16 , 25 : 15 , 15 : 6 ) durchsetzen können.

So hatte die DJK Gmünd bereits einen Punktgewinn sicher, bei dem es am Ende dann allerdings auch bleiben sollte. Denn im Anschluss übernahm der VfB Ulm das Kommando. „Wir haben ab dem dritten Satz nachgelassen“, muss Svenja Baur einräumen. (alv)





Nach drei Siegen in Folge und dem zuletzt so überzeugenden-Heimerfolg gegen den TTV Dettingen reisten die Gmünder Einhörner selbstbewusst zum VfB Ulm. Dies bekam der Tabellenführer in den ersten zwei Sätzen dann auch deutlich zu spüren. „Wir haben richtig stark gespielt“, berichtet Svenja Baur. „Die gegnerischen Spielerinnen haben uns ein Kompliment ausgesprochen und meinten, dass sie in dieser Saison bislang noch gegen keine so schnelle und starke Mannschaft gespielt hätten. In den ersten zwei Sätzen haben wir den Gegner phasenweise überrollt“, fügt die DJK-​Spielführerin hinzu. Folgerichtig gingen die Gmünderinnen durch dasundmitin Führung. Und das gegen den Spitzenreiter, der in den vorigen fünf Spielen erst vier Sätze abgegeben hatte.

