Schwäbisch Gmünd | Montag, 12. November 2018 Montag, 12. November 2018

Gmünd: Guggatreff am 17 . November

Galerie (1 Bild)

Foto: Marcus Menzel

Am Samstag, 17 . November, ist es wieder soweit: in der Gmünder Innenstadt findet der Gugga Treff statt – zum nunmehr bereits 24 . Mal wird damit der Beginn der „fünften Jahreszeit“ eingeläutet.

18

40

13

Die Symbolfigur der Gmünder Fasnet, das Silbermännle, wird zusammen mit dem Hofstaat, dem Prinzenpaar und dem Zeremonienmeister aus dem Schlaf geweckt. Prinzenpaar und Zeremonienmeister wurden in diesem Jahr übrigens neu gewählt. Auftakt zum „stillen Umzug“ in der Augustinusstraße ist umUhr. Mehr lesen Sie im Lokalteil der Rems-​Zeitung am Dienstag,. November.

Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 21 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!