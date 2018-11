Schwäbisch Gmünd | Montag, 12. November 2018 Montag, 12. November 2018

Jubiläums-​Finale in Bettringen

Zum Abschluss der Festveranstaltungen zum 800 -​Jahr-​Jubiläum Bettringens geht es tief, aber unterhaltsam hinein in die Ortsgeschichte. Sie soll greifbar werden. Außerdem geht es um drei Begriffe, die gerade politische Reizwörter sind: Heimat, Identität und Globalisierung.

Der „Bettringer Geschichte(n)“-Abend findet statt am Donnerstag,. November,Uhr im Gemeindezentrum der Auferstehungs-​Christi-​Kirche auf dem Lindenfeld.Drei Teile gehören dazu: eine Präsentation mit Bildern aus der-​jährigen Bettringer Geschichte, die Susanne Wiker erarbeitet, gefolgt vom Festvortrag, den Prof. Dr. Werner Mezger (Universität Freiburg) hält. Der Volkskundler ist bekannt durch seine Auftritte im Fernsehen. Er bezieht das Lokalgeschehen in seinen Vortrag über „Heimat und Identität im Prozess der Globalisierung“ mit ein. Und schließlich eine Ausstellung von Objekten und Gegenständen, an denen sich Bettringer Geschichte festmachen lässt.

