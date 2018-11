Ostalb | Montag, 12. November 2018 Montag, 12. November 2018

Remsbahn: Großer Bahnhof beim „Roll-​In“ fürs neue Eisenbahn-​Zeitalter

Fotos: hs

Großer Bahnhof am Montag beim „Roll-​In“ der ersten Zuggarnitur des neuen Verkehrsunternehmens Go-​Ahead, das ab Mitte nächsten Jahres den Regionalverkehr im Remstal von der Bahn AG übernehmen wird.

„Mit modernen und barrierefreien Zügen der neuesten Fahrzeuggeneration sowie mit Fahrplänen in einem verlässlichen Takt wird Go-​Ahead nach der Betriebsaufnahmeeinen wichtigen Beitrag zur Modernisierung und zum Ausbau des Personennahverkehrs in Baden-​Württemberg leisten. Wir wollen die Fahrgastzahlen bisverdoppeln. Mit attraktiven neuen Zügen im Landesdesign und fahrgastfreundlicher Ausstattung bieten wir eine angenehme und umweltfreundliche Alternative zum privaten Auto. Ich setze auf eine zuverlässige Qualität von Go-​Ahead und der Fahrzeuge von Stadler“, so Winfried Hermann, Verkehrsminister Baden-​Württemberg. Der „Roll-​In“ wurde als einer der wichtigsten Meilensteine im Entstehungsprozess eines technisch hochkomplexen Schienenfahrzeugs und zukunftsträchtigen Verkehrssystems bezeichnet, das vor allem die ständig verstopften Straßen entlasten soll. Die Einfahrt der neuen Remsbahn wurde von den geladenen Gästen aus Wirtschaft und Politik live und mit Beifall verfolgt. In einem verlässlichen Halb-​Stunden-​Takt sollen die neuen Züge vom Typ „Flirt“ ab. Junizwischen Aalen und Stuttgart durchs Remstal flitzen.Triebwagengarnituren werden gebaut. Das zentrale Go-​Ahead-​Betriebswerk entsteht bei Essingen. Mehr über dieses Ereignis und die Zukunft der Remsbahn am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

