Dienstag, 13. November 2018

Flug über die Böbinger Gartenschau

Galerie (2 Bilder)

Fotos: hs

Die Gemeinde Böbingen liefert mit ihrem „Park am alten Bahndamm“ einen besonders weitläufigen Beitrag. Die Rems-​Zeitung hat für ihre Leser einen Drohnen-​Flug über das Gartenschaugelände unternommen.

Der Großteil der notwendigen Arbeiten sind bereits vollendet. Die Wege laden jetzt schon zu einem Spaziergang ein. Das Gartenschaugelände hat den Charakter eines Bürgerparks, zumal Gemeindeverwaltung und Gemeinderat bereits bei den Planungen die Bevölkerung und vor allem die Anwohner ganz eng mit einbezogen haben. Mehr zum Böbinger Park lesen Sie am Mittoch in der Rems-​Zeitung. Dazu haben wir auch ein Video gestaltet. Es kann in der Rubrik Videos aufgerufen werden oder auch direkt hier

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 26 Sekunden.

