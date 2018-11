Kultur | Dienstag, 13. November 2018 Dienstag, 13. November 2018

Gschwender Musikwinter mit dem Avishai Cohen Quartett

Galerie (1 Bild)

Foto: hat

Mit dem „Avishai Cohen Quartett“ gab es am Samstag Abend den „zweiten“ Auftakt der Jazz-​Reihe des Gschwender Musikwinters. Diesmal in der Gemeindehalle, die bis auf den letzten Platz besetzt war.

Ein absoluter Leckerbissen, dieses außerordentliche Jazz-​Quartett mit israelischen Wurzeln im Schwäbischen Wald erleben zu dürfen. Auch wenn Avishai Cohen gesagt haben soll, dass er stark von Miles Davis beeinflusst sei, war schon bald nach den ersten Takten von „Will I Die, Miss? Will I Die?“ klar, dass es sich bei seiner Musik nicht um das „Übliche“ eines Jazz-​Quartetts mit Trompete handeln würde, sondern dass das Quartett mit Yonathan Avishai am Flügel, Barak Mori am Bass und Ziv Ravitz am Schlagzeug ganz eigene Wege geht.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 29 Sekunden.

