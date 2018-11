Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 13. November 2018 Dienstag, 13. November 2018

Lido macht Platz für Wohngebäude

Bei diesem Auftrag in Gmünd bekommt es sogar Abbrucharbeiter Sascha Risteski aus Aalen mit Wehmut zu tun. Denn auch seine Disco– und andere Erinnerungen ranken sich um dieses Gemäuer. Die Abrissarbeiten am Lido laufen auf Hochtouren.

Sascha Risteski und sein Team haben einen klaren Auftrag: Abbruch des alten, seit gut einem Jahr leerstehenden Gastronomiekomplexes an der Königsturmstraße, wo sodann eine zukunftsträchtige Wohnanlage entstehen wird. Doch Risteski weiß und bekommt tagtäglich zu spüren, dass es sich bei diesem Gebäude nicht um ein Allerwelts-​Abbruchobjekt handelt. Welche Erinnerungen in dem Gebäude stecken, können Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung nachlesen.

