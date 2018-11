Ostalb | Mittwoch, 14. November 2018 Mittwoch, 14. November 2018

Böbingen ist zurückhaltend mit der Erschließung von Bauland auf der grünen Wiese

Um Böbingen herum gibt es zwar noch genug Wiesen und Äcker, die sich grundsätzlich als Neubaugebiet eignen würden. Dass die Gemeinde in dieser Hinsicht zurückhalten agiert, hat mehrere Gründe.

Im Neubaugebiet „Bietwang-​Nord“ – unterhalb der kleinen Straße in Richtung Brackwang – gibt es derzeit noch zwölf (von ursprünglich) freie Plätze. Manche kleinere Baugebiet in sehr ländlichen Gegenden haben von Anfang an gar nicht mehr und decken trotzdem die Nachfrage für ein paar Jahre ab. In Böbingen ist dies freilich anders, denn die Gemeinde erfreut sich als Wohnort einer sehr großen Beliebtheit. So beliebt, dass die Verwaltung die Priorität auf den Eigenbedarf legt und ihre Bauplätze nur an bereits Ortsansässige verkauft. Mehr zum Thema in der Rems-​Zeitung vom. November.

