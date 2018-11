Ostalb | Mittwoch, 14. November 2018 Mittwoch, 14. November 2018

Ernährung: Konsumverhalten durch Kooperation von PH und Bauernverband verbessern

Galerie (3 Bilder)

Fotos: gbr

Ein Überangebot an Nahrungsmitteln – verbunden mit Billig-​Angeboten – führt dazu, dass landwirtschaftliche Produkte in der Gesellschaft nicht jene Wertschätzung erfahren, die ihnen als Lebensmittel eigentlich gebührt. Daran möchten die Ostalb-​Bauern etwas ändern und gemeinsam mit der PH junge Menschen zu vernünftigem Konsumverhalten anleiten.

Die Landwirtschaft will als Bildungspartner aktiv die Lehrkräfte im Unterricht unterstützen. Im Rahmen des Angebots „Lernort Bauernhof“ wird die Möglichkeit geboten, Konsumverhalten im Hinblick auf die Ernährung nicht nur steril mit Hilfe von Medien oder Schulbüchern zu vermitteln, sondern den Kindern und Jugendlichen durch direkte Kontakte, zu einen Unterricht zum Anfassen, buchstäblich nahe zu bringen. Warum die Bauern damit in der Pädagogischen Hochschule offene Türen einrennen, steht am. November in der Rems-​Zeitung.

