Kasim Gashi: „Ab der zweiten Runde gebe ich Vollgas“

Den jüngsten Kampf trotz seines Sieges noch in unguter Erinnerung, möchte der Heubacher Boxer Kasim Gashi nun nur noch nach vorne blicken. Und vorne heißt: Sebastian Tamm. Nächster Gegner Gashis am Samstagabend – erneut in der EWS-​Arena in Göppingen.

Gegner am Samstag im Rahmen der großen Kampf-​Nacht in der Göppinger EWS-​Arena, in dessen Rahmen der Hauptkampf des Donzdorfers Firat Arslan gegen Sefer Seferi stattfinden wird, ist Sebastian Tamm. Ein recht unbeschriebenes Blatt. Gashi weiß nichts über seinen Kontrahenten, was aber Warnung genug für ihn ist. „Ich weiß noch, wie ich damals nach nur einem Kampf nach Berlin geflogen bin und gegen einen Lokalmatador – sozusagen als Futter – antreten sollte. Mein Gegner hat richtig Prügel bezogen und durfte im Anschluss nicht mehr boxen“, erinnert sich Gashi noch an seine Anfänge. Der 28 -​Jährige weiß, dass die vier Kämpfe, die Tamm bislang absolviert hat und von denen er drei gewonnen hat, keinerlei Aussagekraft über seinen Kontrahenten haben müssen. „Ich werde vorsichtig sein, mir erst einmal in der ersten Runde anschauen, wie er boxt. Ab der zweiten Runde werde ich dann Vollgas geben“, so Gashi zu seiner Taktik.





Natürlich spukt dieser jüngste Kampf noch in Gashis Kopf herum, so sehr er ihn vergessen möchte. Gegner Adnan Zilic hat sich kaum gewehrt, Gashi konnte seinem Publikum – und es waren nicht wenige, die ihn nach Göppingen begleitet hatten – kaum etwas zeigen. Bereits in der ersten Runde siegte Gashi per technischem K.O. Und wie kann man Kämpfe am besten vergessen? Natürlich mit dem nächsten Kampf.Gute Gespräche mit Firat Arslan

