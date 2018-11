Kultur | Mittwoch, 14. November 2018 Mittwoch, 14. November 2018

Leuchtend: Glaskunst im Museum

Einen bislang fürs Publikum ungeborgenen Schatz bringt das Museum in seiner letzten Ausstellung des Jahres 2018 ans Licht: Glaskunst aus der Sammlung. Ein Fundus, der in seiner Qualität und Menge doch ganz erstaunlich ist.

Es ist ein Bestand, der in mehr alsJahren gewachsen ist. Er entstammt der Erhardschen Altertümersammlung, den Ankäufen des Kunstgewerbemuseums für die Vorbildersammlung und steht damit in Zusammenhang mit der Edelmetall-​Industrie, sowie aus den Erwerbungen der Nachkriegszeit, als in Schwäbisch Gmünd die Josephinen– und die Wiesenthal-​Hütte produzierten.Außerdem kaufte und kauft das Museum immer wieder Glaskunst-​Objekte von hiesigen Künstlern und Gestaltern an. Die Sammlung wird also weiter gepflegt — und vom. November bis zum. Februar gezeigt.

