Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 14. November 2018 Mittwoch, 14. November 2018

Ministerin Eisenmann besucht Hochbegabtengymnasium

Fotos: esc

Großes Interesse am Leben und Lernen am Landesgymnasium für Hochbegabte (LHG) zeigte die Baden-​Württembergische Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann bei ihrem Besuch am Mittwoch. „Ich will hier lernen“, sagte sie. Sie erkundigte sich sehr genau, auch bei den Schülerinnen und Schülern, die in der Internatsschule auf ihr Abitur vorbereitet werden.

Na h einem Rundgang durch Schule, Internat und Campus erfuhr die Ministerin noch in einem Gespräch mit Schülerinnen und Schülerin viel Interessantes aus der Sicht der Lernenden. Unter dem Gesichtspunkt „In wie fern unterstützt uns und fördert uns das LGH?“ erzählten die Jungs und Mädchen aus ihrem Schulalltag. Was sie zu berichten hatten, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 27 Sekunden.

