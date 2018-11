Ostalb | Mittwoch, 14. November 2018 Mittwoch, 14. November 2018

Seit 50 Jahren wird beim Alfdorfer DRK Blut gespendet

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Womit könnte das DRK in Alfdorf den 50 . Jahrestag des Blutspendedienstes besser begehen, als mit einem weiteren Blutspendetag? Am 10 . Dezember 1968 kamen zum ersten Mal 98 Alfdorfer zum Blutspenden, heute sind es rund 230 Bürgerinnen und Bürger.

50

22

235

In den vergangenenJahren kamen insgesamtMenschen, um sich beim Alfdorfer DRK Blut abnehmen zu lassen. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vom DRK betreuen und bekochen die Blutspender, während der DRK-​Blutspendedienst die oft lebensrettende Blutspende abnimmt. Was es sonst noch über den Alfdorfer Verein zu erzählen gibt, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 24 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!