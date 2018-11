Sport | Mittwoch, 14. November 2018 Mittwoch, 14. November 2018

Teilnehmer des SV Gmünd stellen 22 Altersklassen– und fünf neue Vereinsrekorde auf

Galerie (1 Bild)

Foto: Grahn

Der Mugele-​Cup ist am Wochenende im bald 50 Jahre alten Hallenbad an der Goethestraße für den Schwimmverein Gmünd eine organisatorische Herausforderung gewesen, die dank der zahlreichen Helfer mit Bravour gemeistert worden ist.

Der Aufwand hat sich auch in sportlicher Hinsicht gelohnt: BeiStarts verbesserten dieAthleten des Schwimmvereins Gmünd gleichMal ihre persönliche Bestzeiten, stelltenAltersklassen– und fünf neue Vereinsrekorde auf. Mit einer solchen Bilanz hatte Cheftrainer Patrick Engel nicht gerechnet: „Eine Bestzeitenquote von überProzent beweist, dass wir mit unserem Trainingsaufbau auf dem richtigen Weg sind.“ Bei den baden-​württembergischen Kurzbahnmeisterschaften am kommenden Wochenende darf man weitere Steigerungen erwarten. Denn insbesondere die Schwimmer der Leistungsgruppe I sind beim Mugele-​Cup aus dem vollen Training heraus an den Start gegangen.Begünstigt wurde die Rekordflut dadurch, dass beim Mugele-​Cup die selten geschwommenen-​Meter-​Sprints ausgetragen wurden. Auch die fantastische Stimmung im proppevollen Hallenbad und das lukrative Preisgeld dürften ein besonderer Ansporn gewesen sein.Alle neuen Vereinsrekorde stellte Noah Bez auf den kurzen Sprintdistanzen auf:Sekunden überMeter Brust,undSekunden überMeter Freistil,undSekunden überMeter Schmetterling. Bez gewann acht Wettkämpfe, darunter dieMeter Freistil () undMeter Schmetterling (). „Spätestens bei den deutschen Meisterschaften Mitte Dezember in Berlin will ich unterSekunden bleiben“, kündigte Noah Bez an. Pech hatte er im Cut-​off-​Finale überMeter Lagen, weil ausgerechnet seine „Lieblingsdisziplin“ Rücken zum letzten Showdown ausgelost wurde. So blieb dem eigentlichen Sprinterkönig nur der dritte Rang.Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. November.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 66 Sekunden.

