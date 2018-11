Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 14. November 2018 Mittwoch, 14. November 2018

Unverpackt für die Umwelt

Foto: Marcus Menzel

Ihren Laden eröffnete Stephanie Adler am 1 . Juli 2015 zunächst im Mühlbergle in Gmünd, vor eineinhalb Jahren zog sie an den Kalten Markt um. Die Idee, unverpackte Lebensmittel zu verkaufen, zeigt, dass sie die Zeichen der Zeit erkannt hat. Das Konzept kommt an und wird nun auch im Aalener Einkaufszentrum „Kubus“ umgesetzt.

„Allein in Deutschland fallen jährlich überMillionen Tonnen Verpackungsmüll an. Für uns eindeutig zu viel. Dies war für mich der Anstoß, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und den ersten ‚unverpackt-​Laden’ in Schwäbisch Gmünd zu eröffnen“, so Stephanie Adler, die am. November im SWR-​Fernsehen einen Auftritt haben wird. Mehr lesen Sie im Lokalteil der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. November.

Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 29 Sekunden.

