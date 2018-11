Ostalb | Donnerstag, 15. November 2018 Donnerstag, 15. November 2018

Aus Klassenzimmern werden in Böbingen Räume für die Kinderbetreuung

Gekämpft, gehofft und doch verloren – diese Zeilen stehen normalerweise in Traueranzeigen, wenn jemand einer langen Krankheit erlegen ist. Das gilt auch im übertragenen Sinne für die Schule am Römerkastell, die trotz aller Bemühungen und guter Ideen keine Chance hatte, eine weiterführende Schule zu bleiben.

Lernen am Wohnort, in kleinen Klassen und einem überschaubaren Schulgelände, mit fast schon individuellem Coaching sowie guten Kontakten zu den örtlichen Ausbildungsbetrieben und Arbeitgebern. Dieses pädagogische Konzept mit viel Praxisbezug klingt nicht nur gut, sondern hätte auch funktionieren können. Warum es nicht geklappt hat und wie die Gemeinde Böbingen die frei gewordenen Klassenzimmer künftig nutzen will, steht am. November in der Rems-​Zeitung.

