100 TC-​Mitglieder treten beim eigenen Ball auf

Foto: Bauer

Hundert Mitglieder eines Vereins, die ein glanzvolles Abendprogramm als Akteure gestalten. Wo es so etwas gibt? Nur beim Ball des Tanz-​Clubs Rot-​Weiss Schwäbisch Gmünd. Um das Publikum am Samstag, 24 . November, perfekt zu unterhalten, wird seit Monaten intensiv im Mutlanger Tanzsportzentrum trainiert.

Der Rot-​Weiss-​Ball ist der einzige Ball in Gmünd, der jedes Jahr stattfindet – und der den ganzen Abend lang eine hochklassige Show bietet, die von Vereinsmitgliedern gestaltet wird.



„Und jetzt den Botafoga!“ ruft Alexander Disam seiner Trainingsgruppe zu. Manche der Tänzerinnen und Tänzer sind bereits junge Erwachsene, anderen steht der. Geburtstag erst noch bevor. Ein Alter, in dem man in der Schule meist nur widerwillig macht, was die Lehrerinnen und Lehrer verlangen. Ganz zu schweigen davon, wenn die Eltern zu Hause auf die abwegige Idee kommen, dass das Zimmer mal wieder aufgeräumt werden sollte. Davon merkt der Beobachter in der Tanzstunde nichts. Es wird hochkonzentriert geübt, stets bemüht, jede Anweisung des Trainers sauber auszuführen.Alexander Disam hat seine Gruppe im Griff – und dies liegt zum einen daran, dass er selbst nicht nur davon zehrt, vor Jahren einmal ein perfekter Turniertänzer gewesen zu sein. Er kann es immer noch, zeigt dies ständig beim Vortanzen der komplizierten Schrittfolgen und tanzt im Showblock an vorderster Position mit.Doch das Besondere an diesem Trainer ist seine Mischung aus Fröhlichkeit und Disziplin. Jungs und Mädels konzentriert Euch, die Choreographie muss sitzen, wenn das beim Ball nach etwas aussehen soll! Diese Botschaft vermitteln sein ab und an strenger Blick und die Energie in der Stimme. Doch dann folgt eine witzige Bemerkung, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Lachen bringt.Meistens macht er Späße auf eigene Kosten, zeigt Selbstironie und stellt klar: Das ist hier keine Anstalt, in der Menschen rücksichtslos auf Leistung getrimmt werden. Nein, Tanzen ist zwar manchmal anstrengend, aber es soll in erster Linie Freude an der Bewegung sein. Dies soll auch der Gesichtsausdruck dem Publikum signalisieren. Paare, die mit zusammen gepressten Lippen und verkniffenem Gesicht hölzern ihre auswendig gelernten Schritte abspulen – das will niemand sehen. Und das würde wohl auch schnell dazu führen, dass die Tänzerinnen und Tänzer den Spaß an ihrem anspruchsvollen Hobby verlieren würden und aufhören.

