„Durch Bredis Brille“: In Ellenberg und im Schwerzer

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Serie „Durch Bredis Brille“ berichtet er seine Sicht der Dinge, die nicht immer mit der der Rems-​Zeitung übereinstimmen muss.

Am Freitag werde ich meinen pensionierten früheren Geschäftskollegen und Schiedsrichter Manfred Horch zum Nachholspiel in der Kreisliga A II zwischen dem VfB Ellenberg und dem SV Pfahlheim begleiten. In Ellenberg war ich bislang noch nie bei einem Spiel, doch versprochen habe ich einen Besuch dort schon länger. Das Leistungsvermögen der beiden Teams kann ich schwer einschätzen, doch mein Eindruck ist der, dass – genau so wie in der A I – auch im Raum Aalen jeder A-​Ligist jeden schlagen kann. Für Spannung ist also gesorgt und ich bin gespannt, ob ich dem Vater von Normannia-​Spieler Simon Knecht, Armin „Mugge“ Knecht, der beim VfB Ellenberg Trainer ist, Glück bringen werde.Am Samstag ist der FC Nöttingen zu Gast in der Tectomove-​Arena im Schwerzer. Der Gast aus Nordbaden war bislang hauptsächlich für seine Heimstärke gefürchtet, doch in dieser Saison konnten die Nöttinger auch in fremden Stadien überzeugen und sind mit Sicherheit nicht schwächer als die Teams aus Villingen und Reutlingen, die zuletzt zu Gast in Gmünd waren. Ein Unentschieden im Duell der beiden FCN-​Mannschaften wäre daher bereits ein Erfolg für die Normannia. Doch so ein dreckiger Sieg wäre natürlich auch mal schön.

