Gut für die Ostalb: Kinder-​Notarztwagen dringend gebraucht

Am 17 .November ist Welt-​Frühgeborenentag. Damit soll auf die Belange von Frühgeborenen aufmerksam gemacht werden. Auch bei der Spendenbitte des DRK-​Kreisverbandes in Schwäbisch Gmünd geht es um diese kleinen Menschen, für die dringend ein neuer Kinder-​Notarztwagen gebraucht wird.

Deutschlandweit kommen, laut Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ jährlich rundKinder zu früh zur Welt. Damit ist jedes zehnte Neugeborene ein Frühchen, und die winzigen Menschlein, sind demnach die größte Patientengruppe Deutschlands. Die DRK-​Spendenaktion „Große Hilfe für unsere Kleinsten“ wird von Marleen Hörmann geleitet. Inzwischen ist der dringend benötigte Kinder-​Notarztwagen auch auf der Spendenplattform „Gut für die Ostalb“ eingestellt, und das Maskottchen der Aktion ist beim DRK-​Kreisverband eingetroffen und kann dort für diesen guten Zweck erworben werden. Wer wissen möchte, warum das Fahrzeug so wichtig ist, warum das DRK dafür Spenden braucht, und warum nicht Stadt, Kreis, Land oder Bund dafür zuständig sind, kann das am Samstag in der Rems-​Zeitung nachlesen.

