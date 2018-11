Sport | Samstag, 17. November 2018 Samstag, 17. November 2018

TSB Gmünd siegt auch mit letztem Aufgebot souverän — 37 : 26 ( 19 : 15 )

Foto: Lämmerhirt

Die A-​Jugendlichen konnten an diesem Spieltag in der Handball-​Württembergliga nicht aushelfen, Dominik Sos ist mit einer Magen-​Darm-​Grippe ausgefallen. Der TSB Gmünd ist nahezu mit dem letzten Aufgebot angetreten. Um so beachtlicher kommt da dieser 37 : 26 ( 19 : 15 )-Erfolg gegen den TV Gerhausen daher.

Damit bleibt die Sieben von Trainer Stefan Klaus ungeschlagen und natürlich auch Tabellenführer. Die dünne Personaldecke schien den Gmündern vor allem zu Beginn der Partie noch etwas Sorgen zu bereiten, denn bis etwa zur 20 . Minute schaffte es Gerhausen, am Primu dranzubleiben. Als der TSB dann aber gegen Ende der ersten Halbzeit — aber dann vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit das Tempo anzog, war es um die Gäste geschehen. In der 50 . Minute bereits standbeim 32 : 20 ein Zwölf-​Punkte-​Vorsprung auf der Anzeigenabteilung. Entsprechend angetan war Klaus von seiner Mannschaft: „Ich bin schon erleichtert, aber auch stolz darauf, was die Mannschaft abgeliefert hat, vorne wie hinten.“





