Erste Ökumenische Vesperkirche in Waldstetten ist ein voller Erfolg

Fotos: Lämmerhirt

Als der Soldat Martin von Tours im vierten Jahrhundert nach Christus in Südfrankreich seinen Mantel geteilt hat, um eine Hälfte einem Bettler zu geben, war die Geschichte des Heiligen Sankt Martin geschrieben. Ein Vorbild, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Dieses Motto haben sich die Waldstetter nun einverleibt, die genau am 11 . November, dem Martinstag, die Vesperkirche eröffnet haben.

An diesem Wochenende nun, von Freitag bis Sonntag, waren die Bewohner Waldstettens wieder eingeladen in die Begegnungsstätte St. Johannes, um gemeinsam an der neu geschaffenen Vesperkirche teilhaben zu können. „Angesichts der Tatsache, dass wir die Vesperkirche in diesem Jahr das erste Mal angeboten haben, sind wir mit der Resonanz zufrieden“, sagt Bernd Krieger, Bürgermentor. Er war es auch, der sich im Frühling mit Waldstettens Bürgermeister Michael Rembold überlegt hatte, was man in der Gemeinde, die ja schon ein großes soziales Angebot hat, noch machen könnte – dabei herausgekommen ist die erste Ökumenische Vesperkirche in Waldstetten. Grundgedanke einer Vesperkirche ist es, dass sich Menschen begegnen, die sich sonst vielleicht nicht begegnen würden. „Die ganze Geschichte ist ein Volltreffer gewesen. Wir müssen Orte der Begegnung schaffen und die Menschen auf ihren Weg begleiten: Versöhnen statt spalten, dafür steht die Vesperkirche“, freut sich Rembold über eine rundum gelungene Veranstaltung.





Beide Kirchen helfen





Unterstützt wurden die Organisatoren neben der Gemeinde von der evangelischen Kirche, der Erlöserkirche sowie der katholischen, der St. Laurentius-​Kirche. „Die Vesperkirche kommt eigentlich aus dem evangelischen. Wir wollen diese in Waldstetten jedoch ökumenisch und in Zusammenarbeit mit der bürgerlichen Gemeinde veranstalten“, berichtet Krieger. „Ziel ist es in erster Linie, die Menschen zusammenzubringen, speziell Menschen, die einsam sind. Ob jung oder alt, das spielt überhaupt keine Rolle. Dieser Austausch kann natürlich auch im Gebet stattfinden“, so Krieger weiter.





Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 74 Sekunden.

