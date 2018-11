Sport | Sonntag, 18. November 2018 Sonntag, 18. November 2018

FC Mögglingen knöpft Normannia-​Frauen im Derby Punkt ab

In der Fußball-​Regionenliga der Frauen sind sich im Derby am Sonntag der FC Mögglingen und der 1 . FC Normannia Gmünd gegenüber gestanden.

Und den Gastgeberinnen ist durch das torlose Unentschieden ein Überraschungserfolg gelungen gegen den in dieser Saison noch ungeschlagenen und daher so souveränen Tabellenführer aus Gmünd. In einer überaus fairen Begegnung hat es insgesamt nur eine gelbe Karte gegeben. Allerdings sind bis zum Schluss auch Tore ausgeblieben. Der FC Mögglingen rangiert nach zehn Spielen mitPunkten auf dem siebten Platz, die Normannia-​Frauen bleiben nach acht Siegen und einem Unentschieden mitPunkten Tabellenerster – mit einem Drei-​Punkte-​Vorsprung auf den Zweiten SG Albeck/​Ballendorf.

