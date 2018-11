Blaulicht | Sonntag, 18. November 2018 Sonntag, 18. November 2018

Gmünder Feuerwehr: Jeden Tag mindestens eine gute Tat

Fotos: esc/​ml

Jeden Tag mindestens eine gute Tat. Getreu diesem alten Pfadfinder-​Motto arbeitet auch die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd. Zuletzt bei einer Tierrettung an der Paradiesstraße.

Alleine in diesem Jahr hat die Gmünder Feuerwehr schonEinätze abgearbeitet. Nicht alle machen große Schlagzeilen, doch sind auch sie oft von einem kleinen und dennoch großen Glücksgefühl begleitet, sofern es sich nicht um Ereignisse mit tragischem Hintergrund handelt. Der jüngste glückliche kleine Einsatz galt einer Taube. Aufmerksamen Passanten war die Kreatur bei Einbruch der Dunkelheit in der Paradiesstraße aufgefallen, weil sie sichtlich hilflos beziehungsweise hilfesuchend am Fahrbahnrand kauerte. Offenbar hatte sie ein verletztes Bein. Ein erster beherzter Rettungsversuch von Passanten und Anliegern scheiterte. Der Vogel schwirrte ängstlich davon und landete an einer Dachrinne auf einem benachbarten Haus. Schließlich wurde die Gmünder Feuerwehr um Hilfe gebeten. Mit Hilfe einer Drehleiter wurde das Tier vom Dach gerettet. Einsatzleiter und Vizekommandant Ludwig Fuchs organisierte auch, dass die Taube mit einem weiteren Einsatzfahrzeug sofort in eine Tierrettungsstation gebracht wurde.

