Schwäbisch Gmünd | Montag, 19. November 2018 Montag, 19. November 2018

Die „Budenstadt“ für den Gmünder Weihnachtsmarkt entsteht

Foto: gbr

Der Weihnachtsbaum steht schon ein paar Tage vor dem Gmünder Rathaus. Am 19 . November wurde damit begonnen, die „Budenstadt“ für die Stände auf dem Weihnachtsmarkt aufzubauen.

Viele können es schon gar nicht mehr erwarten, endlich wieder in stimmungsvoller Atmosphäre einen Glühwein zu trinken und an den Marktständen nach netten Geschenkideen Ausschau zu halten. Mehr und mehr hat sich der Gmünder Weihnachtsmarkt vom reinen Einkaufserlebnis hin zu einem kommunikativen Treffpunkt entwickelt. Was dort so alles geboten wird, steht am. November in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

