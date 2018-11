Sport | Montag, 19. November 2018 Montag, 19. November 2018

„Durch Bredis Brille“. Gleich zweimal ein gerechtes Unentschieden

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Serie „Durch Bredis Brille“ berichtet er seine Sicht der Dinge, die nicht immer mit der der Rems-​Zeitung übereinstimmen muss.

45

15

2

2

1

0

2

0

Erneut ein gerechtes Unentschieden für die Normannia. Nach guter erster Halbzeit gab es dieses Mal aber in den zweitenMinuten auch Phasen, die nicht so stark waren. Insbesondere die erstenMinuten der zweiten Halbzeit, in der die Normannia doch ziemlich unter Druck stand und ich die Befürchtung hatte, dass bald ein Gegentor fällt. Auch fehlte in der Offensive oft die Präzision bei den Abspielen, was schade ist, denn aus meiner Sicht war Nöttingen von den Top-​Teams der Gegner, gegen den am ehesten ein Dreier machbar gewesen wäre. Trotzdem ist ein Punkt gegen Nöttingen natürlich als Erfolg zu werten. Insbesondere wenn man bedenkt, dass der badische FCN nun schon seit zehn Spielen unbesiegt ist.Nun zurück aus Heubach von einem recht ordentlichen Kreisliga-​A-​Spiel, welches mit einem gerechten-Unentschieden endete. Der TSB erwischte einen Auftakt nach Maß und ging schon nach fünf Minuten mitin Führung. Danach kamen die Heubacher besser ins Spiel, waren aber zunächst in der Offensive nicht durchschlagskräftig genug. Kurz vor der Pause erhöhte der TSB dann aufund ich war sehr optimistisch, dass die drei Punkte nach Gmünd gehen. Doch da habe ich mich getäuscht. Heubach war in der zweiten Halbzeit die dominierende Mannschaft und verdiente sich den Punkt redlich. Beide Mannschaften hätten durchaus auch den dritten Treffer erzielen können, aber am Ende blieb es beim gerechten Unentschieden. Schiri-​Routinier Roland Groner hatte die Partie sehr gut im Griff.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 68 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!