Schwäbisch Gmünd | Montag, 19. November 2018

Schulen werden von der Stadt Gmünd fürs Energiesparen mit Prämien belohnt

In Sachen Energiesparen spielt die Stadtverwaltung mit ihren Schulen einen klassischen „Doppelpass“. Wenn jene weniger Energie verbrauchen und die Schülerinnen und Schüler in Form von Projekten zum Energiesparen erzogen werden, gibt es Prämien.

10

000

19

20

„KnappEuro werden dieses Jahr an die Schulen ausgeschüttet“, verkündete Erster Bürgermeister Dr. Joachim Bläse beim Treffen der Schulleiterinnen und Schulleiter am. November im Gmünder Rathauses. Ein wesentlicher Faktor beim Energiesparen an Schulen ist natürlich die bauliche und anlagentechnische Seite. Sowohl über das Prämiensystem als auch über die energetische Sanierung von Schulhäusern berichtet die Rems-​Zeitung am. November.

