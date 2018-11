Schwäbisch Gmünd | Freitag, 02. November 2018 Freitag, 02. November 2018

Bilderausstellung im Rathaus eröffnet

Kinder und Jugendliche mit und ohne Down Syndrom haben an der Kunstwoche der Stiftung für Menschen mit Down Syndrom mitgemacht. Die Kunstwerke, die dabei entstanden, sind seit Freitag im Rathaus zu sehen.

Kinder und Jugendliche haben in den Sommerferien unter der Leitung von Angelika Hartmann, die dabei von ihrer Schwester Gabi Spießer unterstützt wurde, an der Kunstwoche der Deutschen Stiftung für Menschen mit Down Syndrom teilgenommen. Das Projekt „Kunst pur“ fand bereits zum zwölften Mal statt. Bis. November werden die dabei entstanden Werke nun im Gmünder Rathaus ausgestellt. Warum auch Breakdance ein Thema bei der Ausstellungseröffnung am Freitag war, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

