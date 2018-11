Sport | Freitag, 02. November 2018 Freitag, 02. November 2018

Normannia Gmünd: Nicht lähmen lassen

Am 14 . Spieltag der Fußball-​Oberliga empfängt der 1 . FC Normannia Gmünd den SSV Reutlingen. Nach dem 2 : 2 beim SV Spielberg steckt die Normannia weiterhin im Tabellenkeller fest und ist auf einen Dreier angewiesen – wenn der Gegner auch solch ein namhafter ist.

„Das interessiert mich überhaupt nicht. Wenn wir uns damit auch noch beschäftigen würden, könnten wir ja gleich in die Klapse gehen. Solche Gedanken lähmen doch nur. Das Wichtigste ist immer das nächste Spiel und darauf fokussieren wir uns und da stecken wir unsere ganze Energie rein“, sagt Traub, der sich natürlich im Klaren darüber sei, wo man derzeit in der Tabelle stehe.





Das Ergebnis habe FCN-​Trainer Holger Traub natürlich gestört, so der Trainer rückblickend auf die Partie beim direkten Konkurrenten SV Spielberg. „Wir hatten uns natürlich den Dreier fest vorgenommen. Aufgrund der Torfolge, wenn wir in der. undMinute erst unsere Tore machen, sind wir natürlich zufrieden, dort noch gepunktet zu haben.“ Wenn man von der aktuellen Situation ausgeht, kann man in dieser Oberligaspielzeit mit sechs Absteigern rechnen. Der FV Ravensburg mit derzeitZählern wäre gerettet. Das bedeutet bereits einen Neun-​Punkte-​Rückstand für den FCN – eine ordentliche Hypothek, wenn man bedenkt, dass die Hälfte der Spielzeit bald gespielt ist.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 64 Sekunden.

