Schwäbisch Gmünd | Freitag, 02. November 2018 Freitag, 02. November 2018

Prädikantenamt: Eine Bereicherung für viele

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Der Dienst der öffentlichen Wortverkündigung gilt in der evangelischen Kirche als wichtiger Grundsatz der Reformation. Neben Pfarrern haben auch Gläubige anderer Berufsgruppen die Möglichkeit einer Beauftragung. Ulrich Ziegler ist seit 50 Jahren ehrenamtlicher Prädikant, am 18 . November wird er zum letzten Mal eine Predigt halten.

659

1968

50

Dienste liegen hinter Ulrich Ziegler. Eine Predigt ist ihm ganz besonders im Gedächtnis geblieben – seine erste Predigt im Jahrin Baltmannsweiler. Gerade mal zwei Wochen lag die benötigte Prädikanten-​Fortbildung zurück, als der Ortspfarrer ihn bat, kurzfristig einzuspringen für einen Pfarrer, der ausgefallen war. „Wenn es eine Türe gegeben hätte, ich wäre abgehauen“, erinnert sich Ziegler schmunzelnd an den Moment, als er vor der Kirchengemeinde stand. Daran, abzuhauen oder gar aufzuhören, dachte Ziegler in den vergangenenJahren nie. Von der Wichtigkeit des Prädikantenamts berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 35 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!