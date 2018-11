Sport | Dienstag, 20. November 2018 Dienstag, 20. November 2018

Drei Meistertitel für Schwimmverein Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: SVG

Bei den württembergischen Kurzbahnmeisterschaften in Neckarsulm hat es für den Schwimmverein Gmünd durch Noah Bez, Patrick und Philipp Dalferth drei Titel in der offenen Aktivenwertung gegeben.

Patrick Dalferth ( 1999 ) schnappte sich über 50 Meter Rücken mit einer souveränen Vorstellung im Finale die Goldmedaille. Nach starken 26 , 61 Sekunden schlug er deutlich vor Jörn Frerichs ( 27 , 20 ) vom SV Waiblingen an. Über 200 Meter Rücken wurde Patrick Dalferth Zweiter in 2 : 07 , 22 Minuten hinter dem Sindelfinger Marc Nüter ( 2 : 05 , 78 ), das Finale über 100 Meter Rücken beendete er in 58 , 03 Sekunden als Dritter. In diesen beiden Disziplinen kam er in der Juniorenklasse ebenso auf den ersten Platz wie über 100 Meter Freistil in 52 , 89 Sekunden (Platz sieben im Aktivenfinale). Noah Bez ( 1998 , auf dem Bild in der Mitte) setzte sich mit einem fulminanten Start-​Ziel-​Sieg die Krone in der Königsdisziplin 100 Meter Freistil auf.



Die württembergischen Kurzbahnmeisterschaften im „AQUAtoll“ in Neckarsulm wurden zu einer schier erdrückenden Machtdemonstration der heimischen Sport-​Union. Das mit deutschen Top-​Athleten gespickte Team um Trainer Hannes Vitense sicherte sich in der offenen Wertung sage und schreibevonmöglichen Titeln. Dabei war der Ex-​Gmünder Henning Mühlleitner nach einer Knieoperation gar nicht am Start. Dem Schwimmverein Gmünd blieben wie dem VfL Sindelfingen nur drei Goldmedaillen bei den Aktiven. Etwas besser sah es in den Altersklassenwertungen (Jahrgängebis) aus. Da konnten sich die Gmünder immerhin überwürttembergische Meisterschaften freuen.Etwas überraschend holte sich Philipp Dalferth den Meistertitel überMeter Freistil inMinuten. Zudem wurde der-​Jährige noch viermal württembergischer Altersklassenmeister im Jahrgang– überMeter Lagen in der persönlichen Bestzeit vonMinuten (Platz vier in der offenen Wertung), überMeter Freistil in ebenfalls neuem Hausrekord vonSekunden (. im Finale der offenen Klasse), überMeter Freistil inMinuten (. offene Wertung) und eben über dieMeter Freistil.

