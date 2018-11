Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 20. November 2018 Dienstag, 20. November 2018

Ein Fest für die Zusteller und Zustellerinnen der Rems-​Zeitung

Eine gute alte Tradition wird fortgesetzt: die Jahresabschlussfeier der Rems-​Zeitung für die Männer und Frauen, die Tag für Tag die Zeitung zu den Lesern bringen. Viele von ihnen schon lange Jahre.

Für ihre Treue zum Verlag und ihre Zuverlässigkeit danken Geschäftsleitung und Vertriebsleitung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten in diesem Rahmen jedes Jahr aufs Neue. Denn eines ist klar: Ohne sie wäre es unmöglich, dass in der Früh umUhr die neueste Ausgabe der Rems-​Zeitung im Briefkasten der Abonnenten ist. Wer dieses Jahr geehrt wurde, können Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung nachlesen.

