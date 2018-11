Ostalb | Dienstag, 20. November 2018 Dienstag, 20. November 2018

Grünzonen an Flüssen und Bächen müssen regelmäßig geplegt werden

Foto: edk

Kahlschlag im Leintal am Flußufer zwischen Mulfingen und Horn? Könnte man auf den ersten Blick zwar meinen, doch in Wahrheit handelt es sich beim Rückschnitt und beim Fällen von Bäumen um eine notwendige Pflegemaßnahme.

Wer von den Höhenzügen des Gmünder Raums hinab in die Täler blickt, sieht in vielen Bereichen Grünzonen, die als relativ schmale Streifen Bäche oder Flüsse begleiten und damit das Bild der heimischen Kulturlandschaft prägen. Weil solche Ufergehölze längst nicht mehr zur Gewinnung von Brennholz oder zur Herstellung von Besen und Körben genutzt werden, brauchen sie Pflege in Form eines kräftigen Rückschnitts. Wie wertvoll diese gewässerbegleitende Vegetation ist, wird am. November in der Rems-​Zeitung erklärt.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 27 Sekunden.

