Kasim Gashi bärenstark: Knockout nach zwölf Sekunden

Foto: Gashi

Der Heubacher Boxer Kasim Gashi ist richtig gut drauf derzeit. Nach seinem Sieg per Technischem K.o. vor wenigen Wochen gegen Adnan Zilic, hat Gashi am vergangenen Samstag den nächsten Gegner in Göppingen vor die Fäuste bekommen. Sebastian Tamm hat nicht den Hauch einer Chance gehabt und ist gegen den Heubacher nach nur zwölf Sekunden auf die Bretter gegangen.

Sein junger Gegner, der noch nicht lange dabei ist, vor diesem Kampf aus vier Kämpfen aber immerhin drei Siege eingefahren hatte, wusste nicht, wie ihm geschah. Schon nach dem ersten Trommelfeuer wurde er von Gashi in die Seile gedrückt. Gashi schob in entlang der Ringseile und nach zwölf Sekunden traf Tamm dann nach zahlreichen Körpertreffern eine gewaltige Linke am Kopf. „Irgendwie liegen mir größere Gegner. Da kann ich immer voll rein in den Mann und dann entstehen auch solche Treffer“, so Gashi.





Gashi wusste nichts über seinen Gegner und so sah seine Taktik eigentlich vor, in der ersten Runde etwas abwartend zu agieren, um seinen Gegner aus Rheinland-​Pfalz zu analysieren. Als dann aber der Gong zur ersten Runde ertönte, ging er auf Tamm los. „Ich hatte tatsächlich vor, erst einmal abwartend zu agieren. Als er mir dann aber im Ring gegenüber stand und ich seine Körpersprache gesehen habe wusste ich, dass ich sofort drauf gehe“, beschreibt Gashi die Minuten nach dem Gong.

