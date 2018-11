Ostalb | Dienstag, 20. November 2018 Dienstag, 20. November 2018

Mutlantis-​Überraschung: Gmünder Schwimmverein bekundet Interesse

Foto: hs

Im Zuhörerbereich des Sitzungssaals des Mutlanger Rathauses gab es am Dienstagabend nur noch Stehplätze. Das Interesse der Bürgerschaft an der Gemeinderatssitzung war riesengroß. Es ging um die Zukunft des Freizeitbads Mutlantis. Mehr als 100 Bürger verfolgten die Sitzung.

Eine Beschlussempfehlung lag für den Gemeinderat auf dem Tisch. Demnach soll der öffentlich-​kommunale Betrieb des Mutlantis bereits zum. Oktoberenden. Hintergrund sind die hohen Sanierungskosten und der anhaltend besorgniserregende Abmangel im laufenden Betrieb bei anhaltend sinkenden Besucherzahlen. Nach kleineren Sanierungsmaßnahmen soll der Schwimmbadbereich dann nur noch für Zwecke der Schulen und von Schwimmkursen dienen. Es gab eine Überraschung: Bürgermeisterin Stephanie Eßwein berichtete, dass der Gmünder Schwimmverein Interesse bekundet habe, an einem Fortbestand des Hallenbads mitzuwirken. Nun soll vor einer endgültigen Entscheidung am. Dezember erneut eine Bürgerversammlung stattfinden. Zuvor will die bürgerschaftliche Interessensgemeinschaft für Erhalt des Mutlantis bei einer Zusammnkunft die neue Situation bewerten. Ausführlicher Bericht über die Mutlantis-​Beratung am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 39 Sekunden.

